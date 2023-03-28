Попередньо встановлено, що водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У Хмельницькій області перекинувся автобус з пасажирами, на місці працює поліція. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава — Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції, у салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей, наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм.

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"Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше. На місці продовжують роботу працівники екстрених служб", - мовиться у повідомленні.

Моторошна ДТП у Києві - всі подробиці

Як повідомляв УНІАН, 27 березня вранці у Шевченківському районі Києва сталася моторошная ДТП.

Тоді водій автомобіля Ford на великій швидкості не впорався з керуванням, зачепив відбійник та влетів у дерево.

В результаті ДТП водія автівки затисло у салоні. Він загинув на місці інциденту. Аби дістати тіло загиблого, знадобилась допомога рятувальників.

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