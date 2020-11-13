Правоохоронці проводять спецоперацію "Грім".

У Харкові чоловік погрожує гранатою поліцейським, які прийшли до нього з обшуком.

Про це повідомляється на сторінці відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

«Сьогодні о 08:50 співробітники карного розшуку Основ’янського відділу поліції прийшли до домоволодіння жителя району з метою проведення санкціонованого обшуку. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління «КОРД», фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В дію введена спеціальна поліцейська операція «Грім».

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Основ’янського відділу поліції.

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Автор: Світлана Макринська