У Харкові чоловік погрожує гранатою поліцейським, які прийшли до нього з обшуком.
Про це повідомляється на сторінці відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.
«Сьогодні о 08:50 співробітники карного розшуку Основ’янського відділу поліції прийшли до домоволодіння жителя району з метою проведення санкціонованого обшуку. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління «КОРД», фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
В дію введена спеціальна поліцейська операція «Грім».
Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Основ’янського відділу поліції.
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