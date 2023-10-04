Під прицілом опинився губернатор Курської області Роман Старовойт.

Федеральна служба безпеки Росії веде розслідування щодо губернатора Курської області Романа Старовойта через фейкові оборонні споруди, на які той витратив близько 10 мільярдів.

На переконання аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), справа проти Старовойта може бути спробою усунути урядовців, пов’язаних із загиблим ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним

"Якщо це правда, ФСБ, ймовірно, переслідує Старовойта за його попередні зв’язки з Пригожиним під приводом фінансових злочинів. Повідомляється, що пов’язані з "Вагнером" інструктори проводили заняття з військової підготовки в Курській області в листопаді 2022 року. Пригожин відвідав Курську область на День Соборності Росії 4 листопада 2022 року. Старовойт, імовірно, дав дозвіл "Вагнеру" на підготовку народного ополчення Курської області восени-взимку 2022-2023 років. Пригожин відвідали тренувальну базу в Курській області в січні 2023 року. Старовойт публічно заохочував Пригожина припинити повстання 24 червня, але водночас підтвердив тісну співпрацю між Курською областю та "Вагнером" і свою повагу до "Вагнера" та його бойових успіхів", – йдеться в звіті.

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Пригожин та Старовойт - що відомо про їхні зв’язки

В ніч проти 24 червня 2023 року понад 5 тисяч "вагнерівців" на чолі з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним влаштували заколот. Колони ПВК просувалися у напрямку від Ростова-на-Дону до Москви.

Під час заколоту губернатор Курської області, що межує з Україною, Роман Старовойт, закликав керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відмовитися від своїх планів. Він також заявляв, що Курська область тісно співпрацювала з ПВК "Вагнера" у підготовці бійців добровольчих народних дружин області, і він сам проходив це навчання.

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