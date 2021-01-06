Площа пожежі складала 250 кв. м.

В селі Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області через пожежу у котеджі евакуювали 25 осіб.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Зазначається, що 6 січня о 03:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу триповерхового житлового будинку котеджного типу в селі Поляниця.

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«Одразу після виявлення пожежі господарі повідомили мешканців про виникнення загорання та вивели з будівлі 25 людей на свіже повітря ще до прибуття рятувальників», - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 250 кв. м. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням та поривами вітру, однак рятувальникам вдалось запобігти поширенню вогню. Завдяки діям вогнеборців було врятовано дві поруч розташовані будівлі готельного типу.

О 05:54 пожежу було локалізовано, а о 07:18 – ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пожежа сталася в котеджі «Салют Буковель».

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Автор: Світлана Макринська