Відкрито кримінальне провадження, чоловікам може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

У Києві біля станції метро «Майдан Незалежності» правоохоронці затримали двох чоловіків з бойовими гранатами.

Читайте такожНа Луганщині водій мопеда кинув гранату у поліцейських (фото)Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, гвардійці зі співробітником поліції, які несли службу біля входу станції «Майдан Незалежності» столичного метрополітену, помітили підозрілих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння та зупинили їх для поверхневої перевірки.

Під час перевірки особистих речей у сумці одного з них було помічено два предмети, схожі на гранати.

На місце події гвардійці викликали слідчо-оперативну групу поліції та вибухотехніків. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів. Вибухотехніками були ідентифіковані бойові гранати Ф1 та РГД-5.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Підозрюваним може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Вікторія Токарєва