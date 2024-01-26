Під час гасіння вогню врятовано дитину.

У Солом'янському районі Києва на масиві Відрадний виникла пожежа у квартирі п'ятиповерхівки. Про це у коментарі УНІАН повідомив речник ДСНС у місті Київ Павло Петров.

Пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку.

"Наразі пожежу ліквідовано. Вона виникла на невеликій площі - 20 метрів квадратних. В ході гасіння було врятовано дитину. Одна людина врятувалася від полум'я, коли вибралася на блок кондиціонеру. Ще одна людина перебувала на водостічній трубі на рівні 3-го поверху, але рятувальники усіх зняли. І проводилася евакуація", - повідомив Петров.

За його словами, внаслідок пожежі є постраждалі, які передані медикам для госпіталізації. Інформація щодо точної кількості постраждалих уточнюється.

Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

Нещодавно сталася пожежа у київському ТРЦ

У торговельно-розважальному комплексі "Космополіт", у Солом’янському районі Києва, сталася пожежа в дитячій кімнаті. З будівлі було евакуйовано близько 200 осіб.

До медиків звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт" - Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка.

Згодом поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг.

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