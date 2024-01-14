Винуватця пожежі допомогли встановити камери спостереження.

Столичний ТРЦ "Космополіт" підпалив 7-річний хлопчик, наразі батьки разом з дитиною запрошені для дачі свідчень.

Про це повідомила поліція Києва, інфоормуючи про хід розслідування кримінального провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі столиці.

"Під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг. Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Пожежа в ТРЦ "Космополіт"

13 січня сталася пожежа у ТРЦ "Космополіт" у Києві. Згодом стало відомо, що пожежа сталася у ігровій кімнаті на останньому поверсі комплексу. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни ніхто не отримав.

У ДСНС згодом інформували, що загорання у одному з приміщень торговельного центру на площі 50 кв.м. було ліквідоване. На місці працювали 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що до медиків звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополіт". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

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