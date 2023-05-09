Зловмисник активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський канал у Telegram, зазначили в СБУ.

Служба безпеки України викрила у Києві адміністратора прокремлівського Telegram-каналу пропагандистки ворога Тетяни Монтян, яка публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Як повідомив прес-центр СБУ, перебуваючи на території країни-агресора, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця. Зазначається, що ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

В спецслужбі поінформували, що після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці "розкручувати" її проросійський Telegram-канал, який нараховує майже півмільйона підписників.

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"Встановлено, що зловмисник "модерував" дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів. Також він "фільтрував" дописи, які не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян. Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж. У своїх "публікаціях" він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта", - мовиться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Хто така Тетяна Монтян - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян СБУ повідомила про підозру.

В спецслужбі зазначили, що було зібрало вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Монтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали в YouTube і в Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

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