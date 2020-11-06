Зловмисника затримали патрульні, до яких звернулася потерпіла.

У столиці днями намагалися зґвалтувати жінку, яка йшла вночі додому.

Подробиці резонансного інциденту на своїй сторінці у Facebook розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. За його словами, до жінки підійшов незнайомий з пропозицією спілкування, однак вона не зважала й продовжила свій шлях. Далі чоловік схопив жінку і потягнув у темне безлюдне місце - якомога далі від дороги.

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"Чоловік почав бити жінку по обличчю, забрав сумку, намагався роздягнути, душив і хотів зґвалтувати. Страшно уявити, чим могла б закінчитися ця історія, якби не патрульні, які швидко прийшли на допомогу", - написав Білошицький.

На допомогу прийшли двоє копів, які патрулювати територію біля вокзалу. Віталій Данильчук та Богдан Лісовський побачили налякану жінку, яка бігла до них. Нападник її переслідував і почав тікати лише після того, як побачив копів.

"Патрульні ж зреагували миттєво і за лічені секунди наздогнали та затримали втікача, застосувавши кайданки. Віталій та Богдан викликали потерпілій швидку допомогу, а затриманого передали слідчо-оперативній групі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован