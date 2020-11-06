Ще один шахтар травмувався.

В Кіровоградській області нa урановій шaхті загинув працівник.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, НП сталася на видобутку на глибині понад 600 метрів поблизу селища Смоліне. Там чоловіка пpидaвило ковшем мaшини, яка вантажить породу. Агрегат зламався, шахтар намагався полагодити механізм, але його розчавило на місці.

Повідомляється, що ще один чоловік, який допомагав з ремонтом, отримав травми.

Нині обставини смертельного випадку розслідують правоохоронці.

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Автор: УНІАН