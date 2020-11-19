Щодо ще одного поліцейського ведеться розслідування.

Поліцейських з Ковеля та Бережан, які побили ветеранів АТО у Львові, звільнили.

Читайте такожУ поліції розповіли про розстріл АТОшників на Житомирщині та про зв'язок трагедії з хабарамиЩодо чернівецького копа ще триває службове розслідування, йдеться у сюжеті ТСН.

Троє поліцейських в ніч на понеділок побили двох чоловіків у центрі міста, коли ті поверталися додому. За словами постраждалих, нападники поводилися агресивно і були п'яні. Втеклии тільки після того, як до них викликали поліцію. Але через кілька метрів їх вже затримали патрульні, бо були закривавлені.

Після цього намагалися вирішити питання грошима. Як пізніше з'ясовувалося-всі вони поліцейські з різних регіональних підрозділів, а у Львові перебували поза службою. Територіальне управління Держбюро розслідувань вже почало кримінальне провадження.

"Вони хихикаючи розповідали, що всі навколо дурні, а їх відмажуть, тому що вони самі поліція. Після цього мені дзвонили не менше 4 родичів, двоє з яких є працівниками поліції і пропонували порішати баблом", - розповів потерпілий Андрій Мочурад.

Напад на АТОвців у Львові: деталі

Напад стався на проспекті Свободи в ніч на 16 листопада. За словами постраждалих, поліцейські накинулися на них з кулаками зі спини.

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Автор: УНІАН