Подія сталася сьогодні на території управління патрульної поліції Львівської області.

У Львові сьогодні 34-річний патрульний поліцейський вистрілив собі зі зброї в голову та загинув від вогнепального поранення на місці події.

Про це УНІАН повідомив начальник управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко.

«Сьогодні зранку перед заступанням на службу на території управління патрульної поліції Львівської області виявили нашого патрульного поліцейського. Він загинув від вогнепального поранення в голову», - розповів він.

За попередньою інформацією, поліцейський вчинив самогубство через сімейні негаразди.

Читайте такожУ ДТП з поліцейським авто на Вінниччині травмувалися четверо осіб (фото)«Усі причини і деталі цієї жахливої трагедії наразі встановлюють слідчі ДБР. Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування», - зазначив Пилипенко.

Він додав, що патрульний служив у патрульній поліції Львівщини з 2017 року і жодних зауважень щодо виконання ним службових обов'язків не було.

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Автор: Мирослава Бзікадзе