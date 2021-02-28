У чоловіка на подвір'ї викопали дев'ять боєприпасів.

Житель міста Вознесенська знайшов у себе на подвір'ї мінометні міни.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Миколаївській області, чоловік виявив дві міни діаметром 81 мм, коли порався на власному городі. Побачивши боєприпаси, він викликав Службу порятунку.

Читайте такожУ Попасній службовий пес врятував нацгвардійців від підриву на "розтяжці" (фото)Піротехніки обстежили територію та знайшли ще сім таких вибухонебезпечних предметів. За словами рятувальників, боєприпаси залишалися в землі з часів війни.

«27 лютого групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області знищено 9 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн», — розповіли в ДСНС.

Усі міни контрольовано підірвали.

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Автор: Катерина Комолова