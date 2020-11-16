Сьогодні у Миколаївській області сталося масове отруєння чадним газом, в результаті якого постраждали двоє дорослих та четверо дітей.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
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Як зазначається, НП трапилась у приватному житловому будинку с. Нововолодимирівка Казанківського району. Загалом постраждали шестеро осіб: 4 дитини (2003, 2008, 2015, 2017 рр. н.) та двоє дорослих 1982 р. н.
За попередньою інформацією, стан постраждалих - задовільний, їх доставлено для огляду до лікувального закладу.
Чадний газ (окис вуглецю) – безколірний газ без запаху. Головна небезпека полягає у тому, що чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові, замінює собою кисень, що міститься в еритроцитах. Внаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування – гіпоксія. Велика кількість смертельних випадків відбувається у закритих приміщеннях з відсутньою вентиляцією, наприклад, у квартирах, де встановлені євровікна без повітрофільтрів та в гаражах.
Ознаки та симптоми отруєння чадним газом
- Головний біль;
- м’язова слабість;
- задуха;
- почервоніння шкіри обличчя і рук;
- потьмарення свідомості.
Тривала дія чадного газу може привести до смерті.
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