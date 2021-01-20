У Миколаєві водій, який мало не збив пішохода з дитиною на переході, потім накинувся на нього з кулаками.
Про це повідомляється на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook.
Інцидент стався на Центральному проспекті: автомобілі рухалися в напрямку вулиці Московської.
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"Не доїжджаючи до вул.Садової, до пішохідного переходу підійшов чоловік з маленькою дитиною. Автомобілі в середньому і правому ряду зупинилися, пропускаючи пішоходів, а "Mercedes", що рухався в крайньому лівому ряду, ледь не збив чоловіка з дитиною, які вже почали йти по переходу. Після цього, між водієм і чоловіком почався конфлікт - водій відкрив двері, вийшов на вулицю і кілька разів ударив пішохода, який тримав за руку дитину", - йдеться у повідомленні.
На захист пішохода стали інші водії, які почали кричати хулігану. Після цього той сів у свій мікроавтобус та поїхав далі.
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