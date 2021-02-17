Власник машини залишив у салоні ключі від неї і не закрив гараж.

В Одеській області затримано зловмисника, який викрав автомобіль 83-річного чоловіка і намагався його продати.

Читайте такожУ Сумах двічі за день піймали водія маршрутки, який під "кайфом" перевозив пасажирів (відео)Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 26-річного жителя Лиманського району, який заволодів автомобілем односельця, затримали цього тижня.

Встановлено, що підозрюваний проник у гараж 83-річного чоловіка, який той не закрив, сів за кермо автомобіля «ВАЗ». У салоні він знайшов ключ, завів двигун і поїхав з двору пенсіонера.

Потерпілий звернувся в поліцію. Правоохоронці розшукали зловмисника через кілька годин на автозаправній станції недалеко від села, в якому живе пенсіонер.

На АЗС підозрюваний вже домовлявся з майбутніми покупцями про продаж викраденого авто - про конкретну суму і період оплати.

Поліцейські повернули автомобіль власникові, а раніше судимого правопорушника затримали. У територіальному відділі поліції чоловік заявив, що викрадення скоїв, оскільки був п'яний.

Відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу.

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Автор: Лариса Козова