Поліція шукає інших потерпілих. Вимагачі можуть вийти на волю, сплативши залог.

В Одесі затримали двох учасників міжетнічного злочинного угруповання, які вимагали від ізмаїльського фермера 1 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, викрито злочину групу, яка спеціалізувалась на вимаганні неіснуючих боргів. Наприклад, зловмисники "вибивали" у фермера з Ізмаїльського району майже 1 млн грн. Зокрема, погрожували чоловіку, що вчинять фізичне насильство над його родичами та знищать сільськогосподарську техніку.

"Під час особистої зустрічі зловмисники почали "вибивати" з "боржника" кошти та встановили розроблений ними графік виплат. Довести до кінця цей план вимагачі не змогли через те, що були викриті правоохоронцями", - розповіли у прес-службі.

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Зазначається, що до складу злочинної групи входило троє чоловіків, двоє з яких - громадяни Азербайджану.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання") та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місце знаходження ще одного зловмисника наразі встановлюється.

Також перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння інших аналогічних злочинів на території Одещини.

Як уточнили у прес-службі обласного управління СБУ, лідера та активного учасника вказаного міжетнічного ОЗУ затримали в Одесі.

"Це організоване злочинне угруповання тримало у страху підприємців і тероризувало жителів району. За попередніми даними, фігуранти під штучними приводами систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу. У разі несплати "данини" зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою", - розповіли в управлінні.

За даними слідства, також бандити здійснювали розбійні напади та інші тяжкі злочини.

За даними регіонального главку Національної поліції, правоохоронці затримали двох фігурантів віком 51 та 49 років. Уточнюється, що суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 2 млн грн. Наразі розшукують їхнього 29-річного спільника.

Поліцейські оприлюднили фото підозрюваних та просять людей, які стали їх жертвами, звернутися до правоохоронних органів.

Інші інциденти в Одеській області

В Одесі знов опинився за ґратами громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов, який у 2022 році був засуджений за вбивство на території лікарні українського спортсмена Сергія Лащенка. Фігурант встиг вийти на волю, але отримав нову підозру - за фактом вимагання, позбавлення волі та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятору (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу).

За даними слідства, чоловік, вже бувши обвинуваченим у вбивстві Лащенка, отримав неформальний статус "бродяги" та організовував вимагання з жителів Одеси неіснуючих боргів, щоб наповнити "злодійський общак".

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