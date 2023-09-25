Дуже хворий переселенець мав сплатити за операцію з видалення міжхребтових гриж.

В Одесі затримали двох лікарів, які підозрюються у вимаганні грошей за операції, які мали робити безплатно.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, в Одесі викрито завідувача нейрохірургічного відділення та нейрохірурга одного з комунальних медичних закладів Одеси, які вимагали гроші за операцію переселенцю.

За даними слідства, медики вимагали від чоловіка із Сумщини 1,2 тис. доларів за проведення операції з видалення міжхребтових гриж та забезпечення післяопераційного лікування. При цьому, як наголошують у прокуратурі, такі операції лікарі зобов'язані робити безплатно.

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За даними пресслужби, пацієнт, гостро потребуючи оперативного втручання, був вимушений погодитись на умови лікарів, але двох фігурантів викрили після одержання першої частини "гонорару".

Ба більш, під час обшуків у службових кабінетах підозрюваних знайшли понад 230 тис. доларів, 5 тис. євро та майже 450 тис. грн, у тому числі кошти, одержані за вказану операцію.

Наразі медпрацівникам повідомлено про підозру за фактом одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 354 КК України). Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даними пресслужби обласного управління СБУ, посадові медустанови систематично вимагали гроші з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Як уточнили у спецслужбі, пацієнту, у якого вимагали 1,2 тис. доларів, після проведення операції обіцяли оформити та видати документи, які мали стати для відстрочки від мобілізації.

"У ході обшуків у службовому кабінеті завідувача виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі понад 250 тис. доларів у різних валютах. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину", - розповіли в управлінні.

За даними місцевих Телеграм-каналів, йдеться про робітників відомої Одеської міської лікарні №1, яка колись називалась Єврейською. Нібито очільник відділенням прокоментував знайдену у нього в кабінеті велику суму дивним чином: "Не вкрав, а насосав".

За даними активіста Дем’яна Ганула, підозрювані – завідувач відділення Микола Россошко та нейрохірург – Юрій Тюхтій.

"Під час обшуку у кабінеті завідувача відділення було виявлено "касу" лікарні у розмірі 250 тис. доларів, ці кошти збиралися з усіх відділів єврейської лікарні…", - стверджує Ганул.

Також за його інформацією, у цій лікарні можна було купити відстрочку від мобілізації, цей "заробіток" нібито складав левову частину "каси".

Зловживання в армії - приклади

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області викрили командира взводу однієї з військових частин, який вимагав гроші у підлеглих. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Таким чином командир "назбирав" щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових.

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