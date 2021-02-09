Для перевірки об'єкта, розташованого на вулиці Балківській, були направлені вибухотехніки.

В Одесі невідомий «замінував» суд, в якому сьогодні повинні були оголосити вирок обвинувачуваному в замаху в 2014 році на проукраїнського активіста, одного з лідерів місцевого Майдану Андрія Юсова.

Читайте такожВ Одесі пройшов мітинг проти військової агресії РосіїЯк повідомили у відділі Головного управління Національної поліції в Одеській області, приблизно о 09:40 надійшло анонімне повідомлення про те, що Приморський районний суд міста заміновано.

Для перевірки об'єкта, розташованого на вулиці Балківській, було спрямовано вибухотехніків, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, кінологів і співробітників ДСНС. Розпочалися заходи з евакуації персоналу й відвідувачів.

За словами начальника Південного міжрегіонального відділу Українського національного інституту пам'яті Сергія Гуцалюка, 9 лютого на 10:10 у суді Приморського району Одеси було призначено оголошення вироку Володимиру Цапліну, 1956 року народження.

Чоловік звинувачується в тому, що в 2015 році збирався застрелити проукраїнського активіста Андрія Юсова. Однак при замаху переплутав активіста з його сусідом Євгеном Кіпоренком і важко поранив цього чоловіка (курсанта морського вишу) з вогнепальної зброї. За даними Гуцалюка, постраждалий залишився інвалідом.

Також Цапліна звинувачують у нападі на співробітника правоохоронних органів (іншого сусіда Юсова), якому вдалося затримати підозрюваного.

Прес-служба Приморського райсуду приблизно о 11:15 повідомила, що інформація про замінування не підтвердилась. Зараз роботу суду відновлено.

Напад на активіста Юсова в Одесі

19 вересня 2014 року зловмисник завдав три вогнепальних поранення молодому чоловікові, якого переплутав з його сусідом - одним з лідерів місцевого Майдану, тодішнім керівником Одеської обласної організації партії «УДАР» (на той час) Андрієм Юсовим.

23 червня 2015 року обвинувачуваному Володимиру Цапліну було винесено вирок - 15 років позбавлення волі. Також суд зобов'язав його виплатити понад 1,5 млн грн за завдання моральної й фізичної шкоди постраждалому - сусідові Юсова.

Але обвинувачуваний оскаржив вирок.

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Автор: Лариса Козова