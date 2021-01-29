Інцидент з пограбуванням дитини зафіксувала камера спостереження.

У Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика. Зловмисниця підійшла до дитини ззаду, закрила їй рукою рот і силою потягла за будинок.

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Хлопчик намагався чинити опір, але доросла була сильнішою. За будинком вона відібрала у дитини 70 грн, які були в кишені куртки і втекла.

Тілесних травм дитина не отримала, повідомляють у поліції. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом пограбування.

В даний час жінку, яка напала на дитину, розшукують. Їй загрожує від чотирьох до шести років в'язниці.

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Автор: УНІАН