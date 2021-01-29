У Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика. Зловмисниця підійшла до дитини ззаду, закрила їй рукою рот і силою потягла за будинок.
Читайте такожУ Запоріжжі в автобусі пограбували і побили пенсіонера, пасажири вирішили не втручатися (відео)Інцидент зафіксувала камера спостереження, йдеться в ТСН.
Хлопчик намагався чинити опір, але доросла була сильнішою. За будинком вона відібрала у дитини 70 грн, які були в кишені куртки і втекла.
Тілесних травм дитина не отримала, повідомляють у поліції. Слідчі відкрили кримінальну справу за фактом пограбування.
В даний час жінку, яка напала на дитину, розшукують. Їй загрожує від чотирьох до шести років в'язниці.
Новини по темі
- У Києві на вокзалі грабіжник порізав хлопця заради годинника і 650 гривень (фото)
- Побив тростиною, бо не було грошей: в Одеській області грабіжник увірвався в будинок літньої жінки
- У Києві пограбували клієнта обмінника біля відділення поліції: невідомий забрав $95 тисяч
- В Одесі пограбували банк: розкрили осередки депозитарію і забрали готівку-соцмережі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram