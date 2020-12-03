Смертельна ДТП сталася на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне».

В селищі Клевань Рівненської області поблизу місцевої школи внаслідок наїзду автомобіля загинув малолітній хлопчик.

Читайте такожНа Рівненщині в жахливій ДТП загинули матір з сином, ще двох дітей госпіталізовано (фото)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Зазначається, що інформація про смертельну ДТП на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» надійшло до поліції сьогодні о 13:30.

«Поліцейські попередньо з’ясували, що в селищі Клевань поблизу місцевої школи, водій мікроавтобуса допустив наїзд на хлопчика, орієнтовно 10-ти років. Від отриманих травм він загинув», - йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління на місці події встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні поліцейські на цій ділянці регулюють дорожній рух.

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Автор: Світлана Макринська