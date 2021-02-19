Інцидент стався у березні 2019 року на одній з вулиці міста.

У Сумах до 3 років ув’язнення засуджено юнака, який у неповнолітньому віці здійснив напад та зґвалтування 23-річної дівчини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної прокуратури.

Читайте такожУ Вінниці чоловік отримав 13 років в'язниці за зґвалтування 6-річної падчеркиЗазначається, що вироком Зарічного районного суду міста Суми сьогодні, 19 лютого, обвинуваченого у зґвалтуванні та нанесенні легких тілесних ушкоджень засуджено до 3 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити на користь потерпілої 300 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

У прокуратурі нагадали, що інцидент стався 8 березня 2019 року близько 23:00 у Cумах. На той час 23-річна дівчина поверталася з роботи додому. В одному із провулків поблизу вулиці Троїцької на неї напав невідомий, який ударив її в обличчя та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував. Випадковий перехожий налякав злочинця, і той утік.

Після нападу у постраждалої жінки діагностували переломи кісток обличчя, струс головного мозку, численні гематоми.

За кілька годин після нападу патрульні поліцейські за описом потерпілої розшукали підозрюваного і доправили до відділу поліції. Нападником виявився 16-річний сумчанин. На вирок суду обвинувачений чекав під домашнім арештом.

У прокуратурі додали, що після вивчення вироку буде прийнято рішення про його оскарження.

Як розповіла кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, на сьогодні обвинуваченому вже виповнилося 18 років, але судили його як неповнолітнього на момент скоєння злочину. Тож юнака із зали суду відправили під домашній арешт поки рішення не вступило в законну силу.

«До сьогодні обвинувачений провів під арештом з часу затримання і майже за два роки всього два дні», – уточнила Науменко.

За її інформацією, весь час обвинувачений перебував під домашнім арештом і суд дозволяв йому відвідувати навчання або лікаря. Розгляд справи майже два роки проходив у закритому режимі, а за весь час слухання справи відбулось 50 судових засідань.

За інформацією місцевих ЗМІ, нападником виявився кадет розташованого в Сумах Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Кохан