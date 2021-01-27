Обвинуваченому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

На Сумщині судитимуть відомого 31-річного фотографа з Полтавщини, який скоїв низку злочинів проти статевої свободи та недоторканості семи малолітніх дівчаток.

Читайте такожЗатримання педофіла-фотографа: ЗМІ дізналися нові деталі про підозрюваногоЯк повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, обвинувальний акт стосовно зловмисника Сумською місцевою прокуратурою затверджено та сьогодні, 27 січня, направлено до суду.

За даними слідства, 31 липня 2020 року обвинувачений приїхав на Сумщину до 9-річної дівчинки, з якою познайомився в мережі Інтернет. Чоловік пообіцяв звозити дитину в McDonald's, однак відвіз її на орендовану квартиру, де вчиняв з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як зґвалтування. Пізніше фотограф продовжив писати дівчинці, домовляючись про наступну зустріч, на яку просив привести подружку.

«Ця переписка вже відбувалась під контролем правоохоронців, які оперативно встановили особу ґвалтівника та затримали його. За місцем проживання затриманого виявлено та вилучено пістолет STALKER-M906 калібру 9 мм та 18 патронів калібру 9 мм», – зазначили у відомстві.

Поки затриманий перебував під вартою, слідством було встановлено ще шість дівчаток віком від 8 до 12 років, з якими він вчиняв розпусні дії.

«Одну дитину чоловік під приводом фотосесії заманив на орендовану подобово квартиру. З двома познайомився на вулиці та пропонував покати на своєму дорогому авто. З трьома дівчатками підозрюваний спілкувався через соціальну мережу, при цьому погрозами змушував надсилати йому свої фото в оголеному вигляді», – уточнили у прес-службі прокуратури.

Потерпілі діти – з Полтавської, Кіровоградської, Сумської областей та з м. Києва.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

У правоохоронних органах підозрюваного називали «відомим фотографом».

За інформацією користувачів Facebook, ім’я цього чоловіка – Валентин Василенко. Його затримали 2 серпня 2020 року в Горішніх Плавнях, звідки він родом.

На сторінках Василенка у соцмережах багато фотографій разом із зірками українського шоу-бізнесу, кадри зі знімальних майданчиків рейтингових телепроектів, музичних премій, концертів, зйомок кліпів. Цим він і користувався, аби заманювати малолітніх дівчат нібито для участі в телешоу.

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Автор: Віталій Кохан