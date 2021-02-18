Господарів та працівників конопляної теплиці досі шукають.

У Вінницькій області виявили ферму з вирощування коноплі.

18 лютого правоохоронці разом з фіскальною службою та прокуратурою провели спецоперацію у Барській територіальній громаді, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Конопляна плантація розташувалася в ангарі на території колишньої ферми.

Читайте такожНамагався відкупитися: у Києві у водія знайшли наркотики на 20 мільйонів гривень«Серед вилученого — кілька сотень окремо висаджених заборонених нарковмісних рослин... Зловмисники створили усі необхідні умови, відповідний мікроклімат, підключили лампи денного світла, додатковий обігрів, систему поливу та вентиляцію», — розповіли правоохоронці.

Зараз поліція розшукує причетних до незаконного промислу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Винним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова