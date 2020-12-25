За словами обвинуваченого, він не мав наміру вбивати чи калічити Соболєва чи його родину, а планував просто залякати його.

Один з обвинувачених у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва частково визнав свою вину.

Як повідомляє "Судовий репортер", у четвер прокурор оголосив в суді обвинувальний акт щодо Андрія Лавреги, який вбив дитину з необережності, та Євгенія Семенова, якого вважають пособником злочину.

За словами прокурора, обвинувачені виконували замовне вбивство депутата Соболєва з корисливих мотивів за вказівками особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження.

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Зокрема, Лаврега обвинувачується у закінченому замаху на умисне вбивство Соболєва, замаху на замовне вбивство з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, вбивстві сина Соболєва через необережність, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, а також використанні підробленого паспорту.

Під час засідання Лаврега визнав всі звинувачення, крім замаху на Соболєва.

За його словами, він не мав наміру вбивати чи калічити Соболєва чи його родину. Він також вибачився перед потерпілими за те, "що сталося".

"З якою метою я здійснив постріл? Ця дія була призначена не для відняття життя. Метою даної акції було, правильно сказати, залякування, а не вбивство", - зазначив обвинувачений.

Другий обвинувачений, Семенов, свою провину не визнає.

На вчорашньому засіданні суд також визначив порядок розгляду справи: спочатку письмові докази, допит свідків і потерпілих, наприкінці допитають обвинувачених.

І Лаврега, і Семенов заявили, що будуть давати показання.

Наступне засідання заплановане на 20 січня, в суд мають принести перші докази.

Прокурор планує представити суду висновки судових експертиз, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, слідчих експериментів. Ключовими свідками події є потерпілі – батьки дитини, але за необхідності обвинувачення готове представити ще 7 свідків.

Замах на депутата Соболєва: що відомо

1 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик, за кермом якого перебував депутат Київської облради від "БПП "Солідарність", власник ресторану "Маріо" В'ячеслав Соболєв.

Внаслідок стрілянини загинув трирічний син депутата, який перебував у салоні автомобіля.

2 грудня поліція повідомила про затримання двох підозрюваних у вбивстві дитини, наступного дня їм повідомили про підозру у вчиненні злочину за пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

4 грудня суд заарештував обох підозрюваних без права на внесення застав.

За даними Офісу генпрокурора, наразі шістьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, четверо осіб перебувають під вартою, двоє - в міжнародному розшуку.

15 січня 2020 року Соболєв і його дружина оголосили про виплату винагороди у розмірі 2 млн грн тому, хто допоможе вийти на замовника вбивства.

У лютому Соболєв заявив про підготовку нового замаху на нього і його сім'ю.

4 червня адвокат Єгор Бодров на прес-конференції заявив, що правоохоронці не намагаються встановити замовників вбивства Соболєва. Він наголосив, що слідство досі не має підозрюваних і формально підходить до розслідування.

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Автор: Антоніна Доломанжи