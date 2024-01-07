Сергій Горбачов пережив інфаркт, але вже йде на поправку.

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов потрапив до реанімації з інфарктом. Про це він сам повідомив у своєму Фейсбуці.

"Новий 2024 рік для мене виявився доволі незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця – м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят", – написав він.

Горбачов висловив вдячність лікарям та персоналу, які допомогають долати наслідки інфаркту.

Відео дня

При цьому омбудсмен зазначив, що не потребує фінансової допомоги від доброзичливців, тож ті, хто має бажання допомогти, можуть задонатити на дрони для 54-ї бригади, де воює його син.

Освітній омбудсмен – останні новини

Як писав УНІАН, у вересні Сергій Горбачов був змушений коментувати скандал із радянською шкільною формою в Чернівцях. Тоді на вулицях міста перехожі помітили дівчат у характерний формі. За словами очільниці Управління освіти Чернівецької міськради Ірини Ткачук, школярки заявили, що вони не з Чернівців.

Тоді освітній омбудсмен сказав, що у цій ситуації жодні законні права учасників освітнього процесу не були порушені. І хоча особисто йому не подобається, коли хтось вдягає радянську форму, заборонити її носити поза школою він не може.

Вас також можуть зацікавити новини: