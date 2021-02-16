Дві учениці сьомого класу отруїлись дротаверином, врятувати вдалося лише одну.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що смертельний інцидент з отруєнням двох школярок у Боярці може бути пов’язаний з небезпечними «іграми» в інтернеті.

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Таку заяву Кулеба зробив у Facebook. Він нагадав, що дві учениці сьомого класу академічного ліцею (дівчата 12 років) вжили невідомі речовини і отруїлись. В результаті одна дівчина опинилась в лікарні, а другу врятувати не вдалося.

«За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними «іграми», які поширюються в Інтернеті… Небезпека в Інтернеті більша, ніж здається. Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть вважати розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків», - вказав він.

Кулеба закликав батьків обговорити зі своїми дітьми небезпеки мережі.

Отруєння дітей в Боярці

У ліцеї в Боярці отруїлися дві учениці 7 класу. Одну дівчинку врятувати не вдалося, інша знаходиться в лікарні в стабільному стані.

В поліції згодом повідомили, що діти отруїлися після прийняття дротаверину. Правоохоронці розповіли, шо дівчата знайшли в інтернеті відео, де пропонувалось вжити ці ліки у певній дозі, аби дізнатись «чим це закінчиться».

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: Дмитро Захаров