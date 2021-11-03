В обласному центрі чоловіка планували отруїти під час спільного застілля, дізналися правоохоронці.

У Харкові затримали двох чоловіків, які заради заволодіння квартирою хотіли отруїти пенсіонера.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Зазначається, що 31 жовтня в ході проведення поліцейської спецоперації затримано двох громадян та врятовано життя потерпілого.

Як встановили поліцейські, харків’янин замовив вбивство 64-річного власника квартири, на яку був оформлений договір довічного утримання.

Читайте такожЖорстоко вбив дівчину та закопав біля свого будинку: у Харкові покарали юнака-душогуба"Поліція встановила, що розправитися з чоловіком і заволодіти його квартирою вирішив рідний брат доглядальниці. Він знайшов людину, яка погодилася скоїти вбивство. Вони планували його отруїти під час спільного застілля", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Зокрема, дії замовника кваліфіковані за ч. 3 ст. 15, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, виконавця – ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обом чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру київському адвокату, який на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами у столиці вартістю понад 2 млн гривень.

Автор: Світлана Макринська