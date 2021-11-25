Дитину тимчасово відправили до лікарні міста Волноваха.

У місті Вугледар жінка привела до поліцейського відділку маленького хлопчика і повідомила, що він довгий час сам перебував на вулиці без нагляду дорослих.

Поліцейські з'ясували, що дитина живе в селищі Володимирівка Волноваського району.

Як йдеться у повідомленні поліції Донецької області, 29-річна мати дитини приїхала в Вугледар і залишила дитину на вулиці. Пояснення жінка надавати відмовилася, бо перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

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За невиконання батьківських обов'язків поліцейські склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання позбавлення жінки батьківських прав.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на Донеччині діти пішли з дому після того, як їх образив п'яний вітчим. 11-річний хлопчик і його 9-річна сестра тікали від чоловіка і продали свою іграшку випадковому перехожому заради грошей на квитки. Діти повернулися в будинок, де вони колись жили.

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Автор: Ірина Погоріла