Постраждалих доставили в лікарню.

Поліцейські встановлюють повні обставини аварії в Одеський області, в якій постраждали мати з немовлям.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні ввечері в селі Нерубайське.

"У провулку курортному 18-річну дівчину, що котила вздовж узбіччя коляску з півторамісячною донькою, збив позашляховик. За кермом перебував місцевий чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння", - розповіли в главку.

Молоду матір з дитиною забрала швидка допомога. У водія відібрали зразки крові для дослідження на наявність алкоголю.

Поліцейські встановлюють повні обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія.

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