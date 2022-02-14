Поліцейські встановлюють повні обставини аварії в Одеський області, в якій постраждали мати з немовлям.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася сьогодні ввечері в селі Нерубайське.
"У провулку курортному 18-річну дівчину, що котила вздовж узбіччя коляску з півторамісячною донькою, збив позашляховик. За кермом перебував місцевий чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння", - розповіли в главку.
Молоду матір з дитиною забрала швидка допомога. У водія відібрали зразки крові для дослідження на наявність алкоголю.
Поліцейські встановлюють повні обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія.