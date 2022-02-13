В Одесі трапилася ДТП, в результаті якої загинув місцевий житель.

В Одеській області трапилися смертельні надзвичайні події – на водоймі, за попередніми даними, загинув фізрук, а в самому обласному центрі аварія забрала життя водія легковика.

У Подільському районі Одеської області чоловік загинув, провалившись під лід під час риболовлі на ставку, повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що 12 лютого о 10:00 до Служби порятунку надійшла інформація про НП у селі Івашків Кодимської територіальної громади. За словами заявників, о 8:00 під час зимової риболовлі на місцевому ставку на відстані 80 м від берега, провалився під лід і зник чоловік 1965 р. н.

Увечері водолази виявили тіло.

У соціальних мережах місцеві жителі пишуть, що трагедія сталася на ставці "Чайка", потонув фізрук місцевої школи Сергій Бурмістр. Як стверджують очевидці, директор навчального закладу стрибнув у воду і намагався врятувати потопельника, але безрезультатно. Через переохолодження директор госпіталізований.

Також стало відомо, що у Суворовському районі Одеси іномарка на великій швидкості виїхала на трамвайні колії й врізалася в електричну опору, водій загинув. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні вночі на вулиці Чорноморського козацтва.

Встановлено, що 49-річний житель міста не впорався з керуванням Hyundai Sonata і на заокругленій ділянці дороги "вилетів" з проїжджої частини на трамвайні колії та врізався в електричну опору.

Від отриманих травм одесит загинув на місці. Разом з ним в салоні автомобіля були ще двоє місцевих жителів 49-ти й 39-ти років. Старший чоловік отримав забої рук і ніг, після надання допомоги лікарі відпустили його на амбулаторне лікування. Другий потерпілий отримав численні травми, включаючи перелом ребер і гомілки, він госпіталізований.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Раніше в Одесі обвалилась частина стіни триповерхового житлового будинку, постраждали кілька осіб. Пізніше з'ясувалося, що одна постраждала особа померла.

Вас також можуть зацікавити новини: