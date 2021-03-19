У Сумах водій легковика допоміг затримати п'яного маршрутника.
Читайте такожП'яний волинянин намагався пограбувати помешкання у присутності його господаряПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Так, чоловік запідозрив, що за кермом маршрутки може перебувати нетверезий водій.
Він викликав поліцію і поїхав за ним.
Маршрутник маневрував, виїжджав на зустрічну та створював аварійні ситуації на дорозі. Коли він зупинився, чоловік на своєму авто заблокував йому виїзд.
З'ясувалося, що 53-річний маршрутник ледве розмовляв і тримався на ногах. Він пояснив, що був не на маршруті, а їхав після ремонту. Патрульні вилучили у нього водійське посвідчення.
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