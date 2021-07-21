Прокуратура просить суд застосувати до чоловіка примусове лікування.

Обвинуваченого у підпалі магазину "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області помістили до психіатричного закладу, прокуратура просить суд застосувати до нього примусове лікування.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Зазначається, що до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 37-річного жителя Первомайська, який обвинувачується у підпалі магазину "Епіцентр" та у закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст.194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 2 лютого близько 12:30 год зловмисник прибув до "Епіцентру" та з метою знищення магазину у відділі, де продаються лакофарбові матеріали, взяв пляшку розчинника "Уайт-спірит", зняв кришку та облив нею інші коробки з цим засобом. Після чого за допомогою запальнички підпалив пляшку та кинув її на прилавок.

Вогнем було знищено орієнтовно 4 тис. кв. м із загальної площі приміщення магазину та товар, який там перебував.

Після вчинення підпалу протиправні дії зловмисника помітили охоронці магазину та спробували його затримати. У ході затримання він чинив опір та наніс удари гострою частиною сокири двом охоронцям.

У прокуратурі додали, що наразі зловмисник поміщений до психіатричного закладу із посиленим режимом нагляду.

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Підпал "Епіцентра" в Первомайську

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого у місті Первомайськ Миколаївської області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі "Епіцентр".

Поліція затримала 37-річного підозрюваного у підпалі магазину. Він також поранив сокирою двох охоронців центру.

Правоохоронці повідомили йому про підозру в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) та замаху на вбивство декількох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Автор: Світлана Макринська