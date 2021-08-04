Стан потерпілих – середньої тяжкості.

У Чернівецькій області через отруєння грибами госпіталізували трьох дорослих та двох дітей.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, 4 серпня до терапевтичного відділення лікувального закладу смт Путила госпіталізували 5 жителів міста Новодністровськ Дністровського району.

Зазначається, що серед потерпілих – двоє дітей, 2008 року народження.

Як з’ясувалося, люди зібрали гриби у лісі поблизу села Селятин, які вони згодом приготували та спожили.

"Через певний час самопочуття людей погіршилося, тому вони звернулися до лікувального закладу, куди їх було госпіталізовано з попереднім діагнозом – отруєння грибами", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що стан потерпілих – середньої тяжкості.

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Отруєння грибами - перша домедична допомога

У разі погіршення самопочуття (нудота, блювота, діарея, головний біль, слухові і зорові галюцинації, конвульсії, марення, біль у животі, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуху) - негайно викликайте "швидку".

До приїзду медиків лікарі радять промити шлунок 1-2 літрами розчину марганцівки або сольового розчину. Пийте багато рідини, прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкоголь та молочні продукти - це може прискорити всмоктування токсинів.

Залишки страв з грибів не викидайте. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути.

Автор: Світлана Макринська