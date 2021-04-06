Компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу, що завершилось сваркою.

На автовокзалі у Краснограді Харківської області чоловік з ножем поранив чотирьох людей та зник з місця пригоди. Зловмисника знайшли та затримали.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, внаслідок події четверо чоловіків віком від 26 до 44 років отримали колото-різані рани різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про бійку невідомих осіб на території автовокзалу у Краснограді надійшло до поліції вночі 4 квітня.

Правоохоронці встановили, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Через деякий час між ними виник конфлікт. 29-річний чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим. До них підійшов 26-річний очевидець, який намагався угамувати зловмисника. Він також отримав ножове поранення.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, відкрито кримінальну справу.

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Автор: Дмитро Захаров