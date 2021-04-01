Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру.

У Білій Церкві Київської 58-річний п’яний чоловік повалив 14-річку дівчинку посеред вулиці та зненацька почав її душити.

Читайте такожНа Закарпатті група ромів жорстоко побила учасника АТО: деталі інциденту та фотоПро це повідомляє Білоцерківське районне управління поліції.

"Під час медичного освідування вміст алкоголю в крові зловмисника становив 1,37 проміле. Лиходій не зміг пояснити поліцейським свою спонтанну агресію на випадкову перехожу", – говориться у повідомленні.

Потерпіла розповіла, що чула як чоловік сварився зі своєю супутницею коли проходила повз них.

Під час досудового розслідування психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним та психічно здоровим. З дівчинкою все гаразд, медики її оглянули та відпустили додому.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.296 (Хуліганство).

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Автор: Катерина Шварц