У Білій Церкві Київської 58-річний п’яний чоловік повалив 14-річку дівчинку посеред вулиці та зненацька почав її душити.
Читайте такожНа Закарпатті група ромів жорстоко побила учасника АТО: деталі інциденту та фотоПро це повідомляє Білоцерківське районне управління поліції.
"Під час медичного освідування вміст алкоголю в крові зловмисника становив 1,37 проміле. Лиходій не зміг пояснити поліцейським свою спонтанну агресію на випадкову перехожу", – говориться у повідомленні.
Потерпіла розповіла, що чула як чоловік сварився зі своєю супутницею коли проходила повз них.
Під час досудового розслідування психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним та психічно здоровим. З дівчинкою все гаразд, медики її оглянули та відпустили додому.
Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.296 (Хуліганство).
Вас також можуть зацікавити новини
- У Харкові чоловік побив сім авто та вітрини магазинів (фото)
- В Одеській області затримали підозрюваних у розбійному нападі на будинок моряка (фото, відео)
- В Одеській області на автомийці відбулася стрілянина: є загиблий (відео)
- На Одещині двох підлітків-ромів підозрюють у жорстокому вбивстві безхатченка (фото, відео)
- З'явилося відео побиття ромами бійця АТО на Закарпатті
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram