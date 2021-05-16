Вогонь знищив моторний відсік і 27 крісел у салоні, однак ніхто не постраждав.

Біля селища Розвадів у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі. В момент загоряння в машині перебували 20 пасажирів та два водії.

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Як повідомила прес-служба управління ДСНС у Львівській області, пригода сталась рано вранці 16 травня. Повідомлення про пожежу в автобусі Mersedes IRIZAR надійшло рятувальникам о 05:10.

На місце прибув екіпаж пожежників, вже о 05:36 вогонь ліквідували. Вогонь знищив моторний відсік і 27 крісел у салоні, однак ніхто не постраждав.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Автор: Дмитро Захаров