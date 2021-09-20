Внаслідок аварії водій загинув, ще одна людина - в лікарні.

У Львівській області сталася смертельна аварія. На дорозі М-06 "Київ-Чоп" в селі Новий Милятин (Буська територіальна громада) Золочівського району, "Мерседес Спринтер" врізався в зупинку громадського транспорту.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, одна людина загинула.

19 вересня близько 18:00 житель міста Самбір, 1987 року народження, за кермом мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де й врізався в зупинку.

"Внаслідок зіткнення водій автомобіля помер у кареті швидкої допомоги, а пасажир автомобіля - мешканець міста Самбір 1989 року народження, госпіталізований з тілесними ушкодженнями до ЛШМД. Обставини події встановлюються", - зазначили в департаменті.

Раніше в Києві у маршрутки на ходу відвалилася задня напіввісь, яка потім рознесла зупинку. А в Одесі п'яний водій влаштував перегони: його BMW розтрощило три авто та влетіло у зупинку.

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Автор: Катерина Комолова