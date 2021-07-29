Підлітки погодилися "скласти компанію" невідомому за 500 гривень винагороди.

На Одещині чоловік розпивав алкоголь з неповнолітніми дівчатами. За це він обіцяв дати підліткам 500 гривень, інцидент стався в Чорноморську.

Про це повідомили в Комунальній установі "Муніципальна варта" Чорноморська.

Так, увечері 28 липня патрульні "Муніципальної варти" помітили, що біля дитячого майданчика сидить компанія, яка вживає алкоголь. Співробітники установи підійшли до місця події і встановили, що порушниками виявилися троє: дорослий чоловік і дві дівчинки.

Чоловік не зміг дати чіткого пояснення тому, ким він доводиться неповнолітнім. Його і дівчаток доставили у відділення поліції, куди також викликали батьків підлітків.

Читайте такожПідліток зізнався у вбивстві 6-річної дівчинки на Харківщині-ЗМІВиявилося, що дівчатка пили алкоголь за гроші, які їм обіцяв чоловік. Невідомий запропонував неповнолітнім винагороду у вигляді 500 гривень за те, що вони погодяться провести з ним час і складуть йому компанію у вживанні спиртного.

Інцидент вже розглядається співробітниками сектора ювенальної превенції Чорноморського відділу поліції.

У КУ "Муніципальна варта" нагадують про те, що батькам варто відповідальніше ставитися до безпеки своїх дітей. Неповнолітні підлітки повинні знати, що їм не варто спілкуватися з незнайомцями та тим більше розпивати з ними алкоголь.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Харковом знайшли мертвою шестирічну дівчинку: повідомляється про зґвалтування.

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Автор: Поліна Кузенко