У 2016 році чоловік співав гімн Росії на Майдані Незалежності у Києві.

У центрі Дніпра під час мітингу місцевий мешканець провокував військовослужбовця, ставлячи неоднозначні питання про патріотизм і службу.

Чоловік підійшов до присутнього на акції у військовій формі зі словами: "Що ти зробив? Що? Просто пішов за бабки убивати інших?"

Свою розмову провокатор знімав на телефон.

"Це патріотизм? Поїхати вбивати інших за бабло? Це ти патріот?! Ти що зробив, як патріот? Ти почистив вулицю? Посадив дерево?! Щось зробив добре? Га? Захистив хоч когось на районі? Хоч одного наркомана відпи*див?", – не вгавав чоловік.

Він звинуватив військового, що той нічого не зробив. За суперечкою спостерігав співробітник поліції діалогу, проте у розмову, що могла перейти у бійку, не втручався – спостерігав поряд.

"Герб треба не України, бл*ть, а "Рошена"! Патріот, бл*ть", – додав неадекват. Після чого його відвели від військового.

Після опублікованого відео з конфліктом у мережі спалахнув скандал. Через що мешканцю Дніпра, який в Instagram підписаний як Володимир Остапчук, довелося виправдовуватися.

"У мене ніяких претензій до військових немає, до військовослужбовців я нормально ставлюся. У мене є і друзі, і брати, які служили. Ще раз – у мене не було ніяких претензій до ЗСУ. А тільки одна претензія – до мужика, який просто нарвався на галімий текст, тому що кричав і бикував там. Я вибачаюсь, що в нього форма така, тут тільки один момент. Людина, яка там стояла, кричала і перебивала", – відповів Остапчук.

Остапчук пообіцяв викласти повне відео, щоб інші краще зрозуміли контекст.

Водночас у 2016 році чоловік з триколором співав на Майдані Незалежності у Києві гімн Росії. Про що свідчить відповідний ролик у YouTube. Остапчук уточнив, що відео зняв, побившись об заклад.

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Автор: Іван Бойко