Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім», чоловіка затримали.

У Вінниці затримали 31-річного місцевого жителя, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину солодощів.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, сьогодні, 11 лютого, близько 11:00 по спецлінії поліції «102» надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу знаходиться підозріла людина з сумкою і має намір підірвати вибухівку.

Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім», чоловіка затримали.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поруч із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

"Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Зараз він доставлений в територіальне відділення поліції для з'ясування обставин події», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Після проведення перевірки, буде дана правова кваліфікація події.

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Автор: Світлана Макринська