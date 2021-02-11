На місці події небезпечних предметів вибухотехніки не виявили / фото поліція області

У Вінниці затримали 31-річного місцевого жителя, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину солодощів.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, сьогодні, 11 лютого, близько 11:00 по спецлінії поліції «102» надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу знаходиться підозріла людина з сумкою і має намір підірвати вибухівку.

Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім», чоловіка затримали.

На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поруч із закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

"Затриманим виявився 31-річний житель Вінниці. Зараз він доставлений в територіальне відділення поліції для з'ясування обставин події», - йдеться в повідомленні.

 фото поліція області

Вказується, що вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Після проведення перевірки, буде дана правова кваліфікація події.

 фото поліція області

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Автор: Світлана Макринська