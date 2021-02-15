У центрі міста Сєракув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу українців.
Читайте такожУ Польщі під час затримання загинув український заробітчанин: поліція застосувала електрошокерЯк повідомляє Польське радіо, за інформацією слідчих, причиною бійки стало зведення рахунків між чоловіками, можливо, за національною ознакою.
Четверо дорослих іноземців напали на групу з трьох інших іноземців із використанням гострих предметів, ймовірно, ножів. Після бійки вони втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.
Відомо, що один із поранених чоловіків після інциденту прибіг до сусідньої крамниці та попросив про допомогу. Бійку побачив один із жителів сусіднього будинку і повідомив про інцидент поліцію та швидку допомогу.
Виявилося, що побиті чоловіки – громадяни України, на яких напали грузини. Усі вони є жителями Мєндзиходзького повіту Великопольського воєводства, працівники місцевих фірм.
Потерпілим із численними ножовими пораненням надали медичну допомогу, а поліція невдовзі затримала чотирьох зловмисників. Громадян Грузії арештували та висунули обвинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.
Постраждалих українців госпіталізували, а одного з них прооперували.
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