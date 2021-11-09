Поліція анулює дозвіл на володіння зброєю та розв'язує питання про оголошення підозри за жорстоке поводження з тваринами.

У Чернігівській області поліцейські встановили особу чоловіка, який сьогодні вранці застрелив собаку з мисливської рушниці.

Як повідомили в Відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, в зловмисника вилучено зброю та набої до неї.

"Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл Куликівської громади. Жінка заявила, що односелець застрелив її собаку, яка бігала у дворі", – зазначили в поліції.

На місці події поліцейські встановили, що 60-річний місцевий мешканець застрелив собаку з мисливської гладкоствольної рушниці. Свої дії пенсіонер пояснив тим, що собака раніше нападала на його овець.

Читайте такожСтріляв у дичину, а влучив у підлітка: на Вінниччині мисливець з рушниці підстрелив хлопчика (фото)Поліція вилучила у чоловіка рушницю, з якої, ймовірно, була застрелена собака, а також ще одну мисливську рушницю. Всю зброю та набої, а також тіло тварини, направили на проведення експертних досліджень.

Оскільки дозвіл на зброю у зловмисника був прострочений, поліцейські на місці склали на нього постанову за ст. 192 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної зброї"), що тягне за собою накладення штрафу.

Поліція готує матеріали про ануляцію дозволу на право володіння зброєю. Також вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України ("Жорстоке поводження з тваринами"). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що у місті Кілія Одеської області жінка за кермом легковика збила вагітну собаку та намагалася втекти з місця ДТП. Перехожі зупинили жінку-водія, а потім вчинили самосуд – побили її.

Автор: Ірина Синельник