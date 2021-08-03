Повідомляється, що ситуація схожа і на інших поверхах будинку.

Квартира на п'ятому поверсі будинку в Запоріжжі, де вночі 3 серпня сталося загоряння, знаходиться в жахливому стані.

Відповідне відео опублікував "Форпост".

Так, в кожній кімнаті квартири знаходиться багато води і піни після гасіння пожежі. Приміщення заливає через дірку в стелі. Очевидно, в кімнатах зіпсована підлога, шпалери, меблі та інші елементи інтер'єру.

Повідомляється, що ситуація схожа й на інших поверхах будинку: у приміщеннях на першому - води по щиколотку. У квартирах потрібно буде робити ремонт.

Нагадаємо, мер Володимир Буряк повідомляв, що сім'ям, постраждалим у пожежі, на час усунення її наслідків, запропонують проживання у гуртожитках. Кожному власнику виплатять матеріальну допомогу в розмірі 25 тисяч гривень. Всього наслідки пожежі зачепили 34 квартири.

Пожежа в Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, площа пожежі в багатоповерхівці Запоріжжя склала близько 450 кв. метрів. Можлива причина загоряння-витік газу. Після ремонтних робіт на даху залишилися балони з газом.

Автор: Вікторія Гордієнко