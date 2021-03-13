Вогнем було охоплено 200 кв. м одноповерхової будівлі.

У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю, що у селі Косанове Гайсинського району сталася пожежа. Постраждалих немає.

Читайте такожНа Рівненщині підлітки вирішили покататися на авто: один загинув, троє в реанімації (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м», - йдеться в повідомленні.

О 13:22 рятувальники займання локалізували, а о 13:50 - ліквідовували.

До гасіння залучалися 16 осіб та 4 одиниці техніки.

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Автор: Тамара Отовська