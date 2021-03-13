У Вінницькій області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю, що у селі Косанове Гайсинського району сталася пожежа. Постраждалих немає.
Читайте такожНа Рівненщині підлітки вирішили покататися на авто: один загинув, троє в реанімації (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 кв. м», - йдеться в повідомленні.
О 13:22 рятувальники займання локалізували, а о 13:50 - ліквідовували.
До гасіння залучалися 16 осіб та 4 одиниці техніки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Вінниччині п'яний водій влаштував ДТП: вирішив "порулити" самостійно (фото)
- У Вінниці на території дитсадка стався вибух - ЗМІ (фото)
- На Вінниччині поліція накрила ферму коноплі (фото, відео)
- У Вінниці затримали чоловіка, який погрожував лікарям зброєю (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram