Обійшлося без постраждалих: людей з номерів і персонал евакуювали.

У місті Глухів Сумської області горіла 5-поверхова будівля. У той час в готелі було 26 постояльців.

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За словами свідків, вогонь, що вирував на останньому поверсі, було видно за кілька кілометрів.

Обійшлося без постраждалих: людей з номерів і персонал рятувальники евакуювали.

За попередніми даними, загорілося на мансарді. Щоб потрапити до вогнища пожежі, рятувальникам довелося розбирати стелю готелю і робити в ньому отвори для пожежних гідрантів.

Через годину вогонь погасили, причину загоряння ще встановлюють.

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Автор: УНІАН