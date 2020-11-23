У місті Глухів Сумської області горіла 5-поверхова будівля. У той час в готелі було 26 постояльців.
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За словами свідків, вогонь, що вирував на останньому поверсі, було видно за кілька кілометрів.
Обійшлося без постраждалих: людей з номерів і персонал рятувальники евакуювали.
За попередніми даними, загорілося на мансарді. Щоб потрапити до вогнища пожежі, рятувальникам довелося розбирати стелю готелю і робити в ньому отвори для пожежних гідрантів.
Через годину вогонь погасили, причину загоряння ще встановлюють.
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