Представники влади наразі встановлюють власника будівлі.

Будинок для літніх людей у Харкові, де внаслідок пожежі загинули 15 людей, був нелегальним.

Про це в коментарі Суспільному повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага.

За його словами, жодних офіційних установ для літніх людей, зареєстрованих на вулиці Нижня Гиївській, немає.

"Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - повідомив директор департаменту.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці", - додав Шпарага.

Представники влади наразі встановлюють власника будівлі.

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"На даний момент ми встановлюємо число загиблих. Їх прізвища, імена, по-батькові. З'ясовуємо зв'язок з родичами, щоб ухвалити рішення, допомогти з похованням... Зараз розбираються правоохоронні органи. Пансіонат працював без документів, проводиться перевірка. Висновки слідчі зроблять і надалі відпрацьовуватимуть питання через прокуратуру і суд", - повідомив заступник міського голови Андрій Руденко.

Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння вогню залучено 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Наразі відомо, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали 5 осіб.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі у будинку для літніх людей у Харкові стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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Автор: Олександр Топчій