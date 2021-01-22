Президент Володимир Зеленський виступає за законодавче врегулювання ситуації з діяльністю будинків для літніх людей в Україні.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив після відвідання Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні № 17, де перебувають постраждалі внаслідок пожежі у будинку для літніх людей.
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«Зараз, зважаючи на цей, на жаль, трагічний кейс, треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям», – сказав глава держави.
На думку Зеленського, потрібні законодавчі ініціативи щодо надання соціальних послуг, які врегульовували б усі питання й давали змогу як комунальним, так і приватним закладам працювати.
«Просто вирішити харківську ситуацію недостатньо. Ми не знаємо, скільки таких об'єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги мають бути, так і державні. Як би це не звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні», – наголосив президент.
Під час відвідання постраждалих у Харківській міській багатопрофільній клінічній лікарні № 17 Зеленський коротко поспілкувався з ними, поцікавився самопочуттям і побажав їм швидкого одужання.
Також президент наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.
«Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються і про них будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні - знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей», – зазначив президент під час спілкування з представниками ЗМІ у Харкові.
Глава держави зауважив, що до таких об’єктів є багато питань, і «це дуже серйозний виклик».
Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові
- 21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.
- За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.
- За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.
- У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.
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