За словами президента, держава має створити всі умови для того, щоб літні люди, які потребують догляду та підтримки, мали можливість одержувати якісні соціальні послуги.

Президент Володимир Зеленський виступає за законодавче врегулювання ситуації з діяльністю будинків для літніх людей в Україні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив після відвідання Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні № 17, де перебувають постраждалі внаслідок пожежі у будинку для літніх людей.

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«Зараз, зважаючи на цей, на жаль, трагічний кейс, треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям», – сказав глава держави.

На думку Зеленського, потрібні законодавчі ініціативи щодо надання соціальних послуг, які врегульовували б усі питання й давали змогу як комунальним, так і приватним закладам працювати.

«Просто вирішити харківську ситуацію недостатньо. Ми не знаємо, скільки таких об'єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги мають бути, так і державні. Як би це не звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні», – наголосив президент.

Під час відвідання постраждалих у Харківській міській багатопрофільній клінічній лікарні № 17 Зеленський коротко поспілкувався з ними, поцікавився самопочуттям і побажав їм швидкого одужання.

Також президент наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

«Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються і про них будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні - знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей», – зазначив президент під час спілкування з представниками ЗМІ у Харкові.

Глава держави зауважив, що до таких об’єктів є багато питань, і «це дуже серйозний виклик».

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що зазначений будинок нелегальний.

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Автор: Костянтин Гончаров