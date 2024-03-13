Колаборантка керувала галуззю охорони здоров’я окупованого Херсона.

Правоохоронці затримали чинну депутатку Херсонської обласної ради, яка допомагала гауляйтеру Володимиру Сальдо відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях.

Як повідомляє Служба безпеки України, колаборантка співпрацювала з Росією під час окупації Херсона.

"Фігуранткою виявилась чинна депутатка місцевої облради. Після захоплення обласного центру вона підтримала російських загарбників та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України", - розповіли у спецслужбі.

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Зазначається, що за особистої протекції Сальдо колаборантку призначили очільницею так званого "управління охорони здоров’я" у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ. На цій "посаді" вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених росіян. Крім цього, зловмисниця займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора.

Для конспірації зрадниця обрала собі псевдонім, який використовувала під час "оформлення" до псевдоустанови та у подальшій підривній діяльності на користь РФ.

Після звільнення Херсона фігурантка залишилась у місті, сподіваючись уникнути правосуддя, позиціонуючи себе "поза політикою". Через певний час вона планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям, але правоохоронці її своєчасно викрили та затримали.

Її підорюють у колабораційній діяльності та роботі в установах, створених окупантами (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Депутатка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що 57-річна підозрювана пішла на співпрацю із ворогом у липні 2022 року. На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами.

Затримання зрадника, який намагався отруїти командування ЗСУ

У Запорізькій області затримали українського військового, який намагався отруїти командування ЗСУ. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни-агресора.

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