Втім, адміністратор виявив підозрілу поведінку хлопця та здійснив перевірку.

У Вінниці чоловік намагався схитрувати під час складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.

Як повідомляють Сервісні центри МВС у Вінницькій області, під час іспиту адміністратор помітив, що кандидат підозріло рухав руками. Під час перевірки з'ясувалося, що хлопець намагався використати мікропристрої.

До тіла була прикріплена мікрокамера, мікрофон та павербанк. А у вусі знаходився мікронавушник.

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"Афера не вдалася. І тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців, а не готується до практичного іспиту", – пишуть у МВС.

Як зазначили в МВС, єдиним законним способом отримати посвідчення водія вперше – індивідуальна процедура отримання послуги в сервісному центрі МВС.

Посвідчення водія в Україні

У травні стало відомо, що на кандидатів у водії чекають суворіші правила складання іспитів. Йдеться про відеонагляд та звукозапис під час складання теоретичної та практичної частини іспиту. Для цього запланована модернізація сервісних центрів. Класи будуть суттєво збільшені та обладнані спеціальними технічними засобами контролю з можливістю відеонагляду та звукозапису.

З 1 серпня Міністерство внутрішніх справ дозволило необмежену кількість разів складати практичний іспит для отримання водійських прав.

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